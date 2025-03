Australia in allarme, sta per arrivare il ciclone Alfred

Milioni di persone in Australia, in particolare tra il Queensland e il Nuovo Galles del Sud, si stanno preparando per l’arrivo imminente del ciclone tropicale Alfred, che attraverserà la costa del Queensland probabilmente già nelle prossime ore.

Per ora il ciclone è in stallo al largo della costa, come mostrano le immagini satellitari in timelapse catturate dal Cooperative Institute for Research in the Atmosphere (CIRA). Il Bureau of Meteorology, spiega il Corriere della Sera, ha dichiarato che Alfred raggiungerà la costa come ciclone di categoria 2, tra Noosa e Coolangatta.

Circa quattro milioni di persone si trovano sul tratto giudicato a rischio, lungo una costa di 400 chilometri. È un’area raramente colpita da tempeste di questo livello, spiega Il Sole 24 Ore, per cui centinaia di scuole sono state chiuse e sono stati diramati allarmi per piogge alluvionali e venti devastanti. È il primo tifone a colpire la regione in più di 50 anni e, secondo le stime del Comune, solo a Brisbane quasi 20mila abitazioni rischiano di essere inondate.