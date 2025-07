La maggior capacità aerea per l’Australia giova alla diversificazione del suo prodotto turistico. Con i 21 voli settimanali Virgin Australia da Doha a Sydney, Melbourne, Brisbane e da Perth a Doha, al via da luglio con coincidenze ottimizzate dall’Italia via Qatar Airways, ma grazie anche alla spinta del nuovo diretto di Turkish Airlines da Istanbul a Sydney nel 2026 (reso possibile dall’entrata in servizio dell’ultra long range A350-1000), i visitatori italiani potranno godere appieno delle sette Signature Experiences promosse da Tourism Australia.

“Chi giunge dall’Italia per vacanze - evidenziano Phillipa Harrison ed Eva Seller, rispettivamente managing director e continental Europe regional manager di Tourism Australia - tende nel 34% dei casi a uscire dalle grandi città australiane e, qualora il soggiorno sia abbinato a un’esperienza vacanza-lavoro, a raggiungere anche i 113 giorni di permanenza media. Uno dei livelli più alti in assoluto, al pari della spesa sostenuta da ogni tipologia di clientela tricolore: ecco perché abbiamo messo al centro una selezione ancor più esclusiva di esperienze naturalistiche e antropologiche per il capitolo 2025/2026 della campagna promozionale Come and Say G’Day”.

Oltre alla possibilità di scoprire le strutture raccolte sotto il brand Luxury Lodges of Australia, grande attenzione è oggi riservata ai Great Walks of Australia e agli Australian Wildlife Journey, ma cresce anche l’interesse per i prodotti Discover Aboriginal Experiences, Cultural Attraction of Australia, mentre la fascia più alta tende a integrare nella propria offerta le proposte dei Great Golf Courses of Australia e Ultimate Winery Experiences of Australia.

Sul fronte ricettivo, in particolare, stanno ottenendo notevoli riscontri la nuove aperture del Southern Ocean Lodge su Kangaroo Island e dell’Orpheus Island Lodge nel Queensland, così come del boutique vessel On Board in Tasmania.