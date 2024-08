Gli statunitensi hanno salvato la stagione estiva di molte località italiane ed ora si preparano per l’autunno. Secondo un’indagine Expedia, infatti, gli americani hanno già cominciato a programmare i viaggi per la prossima stagione.

Sul fronte delle destinazioni nazionali, la località più gettonata è Indianapolis che, grazie alle tre tappe dell’Eras tour, il concerto evento mondiale di Taylor Swift, sta registrando un +120% di presenze.

I viaggi internazionali sono però al primo posto nei pensieri dei turisti americani, con Expedia che registra un aumento nelle ricerche di voli del 15%. Destinazioni come Tulum e Tokyo sono in pole position tra le preferenze. Tra le mete europee sognate dai turisti a stelle e strisce, la prima in lista è Parigi, seguita a sorpresa da Maiorca (con un aumento delle preferenze del +70%), Londra e Dublino (i cui prezzi dei voli dagli States sono in calo del 15%) e infine Roma, considerata la città più visitabile e meno affollata durante la stagione autunnale.

I periodi di maggior afflusso di americani verso il Vecchio Continente si avranno quindi già a cominciare dalla prossima settimana, in occasione del ponte per il Labor day. Bisognerà poi aspettare ottobre quando, a partire dal 20 del mese e per circa 2 settimane, i biglietti verso l’Europa risulteranno meno cari anche di 260 dollari rispetto l’estate. L’ultimo boom, prima delle vacanze di Natale si avrà infine a metà novembre, in occasione delle vacanze per la festa del Ringraziamento. r.s.