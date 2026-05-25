Azzorre in crisi dopo l’addio di Ryanair, turismo in rivolta

Non si arrestano le proteste delle aziende del turismo delle Azzorre, alle prese con una crisi senza precedenti per il settore dopo la decisione di Ryanair di tagliare le rotte sull’arcipelago per la tasse aeroportuali.

Secondo quanto riportato da Preferente, l'associazione dei datori di lavoro delle aziende di noleggio auto ha chiesto al governo regionale di agire perché è sulla buona strada per perdere circa 40 milioni di euro quest'anno. “La partenza di Ryanair dalle Azzorre rappresenta uno dei colpi più importanti per l'economia regionale degli ultimi anni, sollevando serie preoccupazioni sul futuro del turismo, dell'occupazione e della sostenibilità di numerose aziende che dipendono direttamente o indirettamente dall’arrivo regolare di visitatori nell’arcipelago”, ha spiegato l’associazione.