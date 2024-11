Bagaglio sospetto a Gatwick, evacuato il Terminal Sud

Scatta l’allarme sicurezza all’aeroporto di Londra Gatwick. Questa mattina il Terminal Sud è stato evacuato a causa del ritrovamento di un bagaglio sospetto.

Nell’aeroporto è in corso l’intervento delle forze di polizia e degli artificieri. Sui suoi profili social lo staff dello scalo londinese ha comunicato di stare “lavorando duramente per risolvere il problema il più rapidamente possibile” e che “il Terminal Sud non sarà accessibile fino a che le operazioni non saranno terminate”.

“La sicurezza dei nostri passeggeri e del nostro personale - continua la nota - rimane la nostra massima priorità”.