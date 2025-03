Bahamas lancia un programma di incentivi per le adv italiane

Un programma di incentivi per gli agenti di viaggi italiani arriva dal Ministero del Turismo delle Bahamas. Il dicastero lancia infatti il Bahamas Travel Agents Rewards Programme, realizzato in collaborazione con My Booking Rewards.

“La nostra collaborazione con gli agenti di viaggi in Italia è stata fondamentale per la costante crescita del turismo dall'Italia alle Bahamas - ha dichiarato Chester Cooper, vice Primo Ministro delle Bahamas e Ministro del Turismo -. Con il lancio del Bahamas Travel Agents Rewards Programme intendiamo approfondire il nostro rapporto con i professionisti del turismo italiani rendendo più facile e più gratificante per gli agenti chiudere le pratiche per le Bahamas”.

Il lancio espande l'offerta di incentivi per le strutture ricettive autorizzate a più di 115 proprietà tra Nassau e Paradise Island, isola di Grand Bahama e le Out Islands. In base alle prenotazioni su queste strutture, gli agenti avranno diritto a una serie di incentivi da 20 ai 150 euro.

Il lancio del programma arriva in un momento ideale, con voli giornalieri da Londra via British Airways e collegamenti regolari dalle principali città via Stati Uniti e Canada.

A proposito del programma appena lanciato, Latia Duncombe, direttore generale del Ministero spiega: “Grazie a campagne di marketing mirate e ben posizionate che hanno aumentato la visibilità delle Bahamas in Italia, il desiderio di viaggiare verso le nostre isole è molto elevato. Ora, il lancio di questo nuovo programma di incentivi per gli agenti di viaggi offre ai professionisti del settore una base più ampia di strutture alberghiere delle Bahamas con cui lavorare e maggiori incentivi per prenotare viaggi nelle nostre isole”.