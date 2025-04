Baleari, il Governo rinuncia all’aumento dell’ecotassa

Le Baleari fanno un passo indietro. Il Governo avrebbe deciso di prender tempo e di rinunciare all’aumento dell’ecotassa e all’introduzione di un balzello sulle auto a noleggio e sui veicoli privati immatricolati al di fuori delle isole.

La decisione, riporta Hosteltur, sarebbe finalizzata a mantenere salda la coalizione di Governo tra Partito Popolare e Vox.

Pensata come misura di “contenimento del turismo”, la proposta di incremento della tassa prevedeva il passaggio della tariffa minima da 1 a 2,5 euro a notte e della tariffa massima da 4 a 6 euro a notte. Da 2 a 6 euro, invece, l’aumento pianificato per i passeggeri in arrivo con le navi da crociera.