Barbados investe sul mercato italiano: le attività per le agenzie

Barbados Tourism Marketing rafforza la propria presenza sul mercato Italia in collaborazione con i principali t.o. L'obiettivo è quello di promuovere l'isola caraibica come destinazione d'eccellenza, offrendo esperienze uniche e servizi di alta qualità.

È per questo motivo che nella prima parte del 2024, BTMI ha organizzato webinar, roadshow e diversi fam trip, permettendo a circa 30 agenzie di scoprire Barbados visitando numerose strutture ricettive, partecipando a escursioni e attività così da provare in prima persona le molteplici opportunità da proporre ai propri clienti.



Grazie all'impegno e agli investimenti nella formazione del trade, Barbados sta riscuotendo un grande successo tra i viaggiatori italiani, tanto che nei primi quattro mesi dell'anno le prenotazioni sono aumentate del 60%.