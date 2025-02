Italiani pazzi per Barbados. “La più giovane repubblica del mondo”, non più dipendente dal capo di Stato britannico dal 2021 e al centro di tre eductour nel 2024, ha messo a segno lo scorso anno usensazionale +37% di arrivi dal Belpaese, pari a circa 3 mila 700 visitatori.

“In cerca di isole caraibiche lontane dai cliché della globalizzazione - spiega sales & marketing manager Barbados Tourism Marketing Inc. - i nostri turisti hanno scoperto una destinazione dalla forte identità storica, costellata di case padronali giacobine, sorprendenti chiese secentesche, addirittura custode dell’abitazione-museo dove George Washington, futuro presidente degli Stati Uniti, visse per anni col fratello nei pressi di Bridgetown: la capitale dell’isola riconosciuta oggi Patrimonio Unesco. Col suo alto tenore di vita, ma prezzi mediamente più bassi rispetto al resto dei Caraibi, Bardados incontra il gusto di tutti, dalle famiglie alle coppie, sino agli sportivi richiamati a marzo dal campionato mondiale di surf”.

I pacchetti settimanali, inclusivi di volo e soggiorno in resort, sono infatti disponibili da quote minime di mille 980 euro a persona, proponendo strutture 4 o 5 stelle come il Sandals Barbados in formula all inclusive o l’hotel Blue Monkey, cui nel 2025/2026 potranno aggiungersi l’Hotel Indigo Barbados e il Pendry Barbados. Imperdibile per il Crop Over Festival e per la sua movida a St Lawrance Gap, l’isola gode inoltre di una delle migliori connessioni aeree dall’Italia per i Caraibi, con voli no stop British Airways e Virgin Atlantic via Londra, o Condor via Francoforte.