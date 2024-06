Barbie va in vacanza a Bahamas a The Coral Atlantis

In vacanza con Barbie alle Bahamas. È la proposta di Atlantis Paradise Island che, in collaborazione con Mattel, lancia Barbie Bahamas Beach Vacation, un’esperienza di vacanza immersiva nel mondo rosa della bambola più famosa.

A partire dallo scorso 24 maggio sono state inaugurate alcune suite e camere appartenenti all'hotel per famiglie The Coral di Atlantis, trasformate in un paradiso di Barbie, con pareti rosa, cuscini a forma di conchiglia, sfere stroboscopiche, quadri a tema, specchi con decalcomanie per scattare il selfie. Oltre agli arredamenti delle camere e dei bagni, presso la piscina è stata allestita un’area lounge e cabine private, tutto naturalmente, a tema Barbie.

Non poteva mancare anche la proposta gastronomica: in particolare, la gelateria Sun & Ice è stata decorata con un bancone da bar retrò, tavoli e sedie rosa e blu; presso il Murray's Delicatessen vengono servite ciambelle, frappè e una pila di pancake, rigorosamente rosa; da Plato’s at The Royal i protagonisti sono i cornetti con i frutti di bosco e i cupcake pink velvet; nel nuovo locale per la colazione, il Perch at The Cove, il menu non si smentisce e si mantiene sui toni del fucsia e del rosa.

Anche l’ora del cocktail è in tinta con il tema: per gli adulti i cocktail rosa e blu prendono nomi evocativi come Vibrazioni di spiaggia, Onde dell'oceano, mentre ai più piccoli verrà offerto il Paradiso rosa con un topping di orsetti gommosi.

L’esperienza non finisce qui: la Great Hall of Water di The Royal diventa un’avventura personalizzata e coinvolgente a partire dal 7 giugno, un mondo fantastico con ambientazioni e giochi interattivi, stazioni con workshop e set per gli scatti instagrammabili. Un walk-through che proietta nel mondo di Barbie.

Tre invece, le nuove esperienze per immergersi nel mondo rosa della bambola più famosa al mondo, all’Atlantis Kids Adventure (AKA), il miniclub dove i piccoli ospiti potranno ascoltare una sirena leggere una favola di Barbie & Ken, esperienze culinarie sui toni del rosa e del verde acqua, e attività creative, guidate sempre da una sirena.

Per concludere, per tutta l’estate presso la piscina del Coral, si terranno dei party a tema con l’inconfondibile intrattenimento targato Atlantis.