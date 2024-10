I bus turistici, per operare all’interno del Comune di Barcellona, nel 2025 dovranno pagare 80 euro contro il 20 attuali.

Questa è solo una delle misure previste dalla città in materia di fisco legato al turismo.

Come riporta hosteltur.com, il Comune aumenterà anche l’imposta immobiliare per 208 hotel che si distinguono per “l’alto valore dei loro beni” e per i terminal crociere.

L’obiettivo è quello di aumentare le entrate per la città senza andare a gravare sui ceti medi.