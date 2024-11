La tassa turistica applicata a Barcellona aumenterà di altri 4 euro. E’ questo l’orientamento del governo cittadino di concerto con quello della Catalogna e il provvedimento dovrebbe avere il via libera nei prossimi giorni.

Attualmente i turisti pagano una tariffa variabile in base alla categoria dell’hotel (da 1 a 3,5 euro) oppure al periodo di permanenza per i crocieristi (tra i 2 e i 3 euro). A questa tariffa generale che vale in tutta la Catalogna, a Barcellona viene applicato un sovrapprezzo di 4 euro che, con il nuovo ordinamento, potrebbero diventare 8.

Il sindaco Collboni, si legge su Hosteltur, ha sottolineato questa maggiorazione da 4 a 8 euro permette al Comune di potere innalzare il ritorno sociale per i residenti, mentre così i turisti contribuiscono a coprire il costo dei servizi di cui usufruiscono.