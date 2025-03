Barcellona, scatta la revoca delle licenze per 10mila alloggi turistici

La scure del Comune di Barcellona si abbatte sugli alloggi turistici. Il Consiglio comunale della città ha ottenuto il via libera per procedere alla revoca delle licenze per 10mila locazioni brevi.

La Corte Costituzionale spagnola ha infatti ritenuto legittimo un decreto approvato dal Governo della Catalogna che consente al Comune di Barcellona di non rinnovare nessuna delle licenze in scadenza nel novembre 2028.

In questo modo, riporta Hosteltur, 10mila appartamenti torneranno a essere destinati all’uso residenziale, per risolvere in parte l’emergenza abitativa e contribuire alla riduzione dei flussi turistici incontrollati.