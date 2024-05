Prima lo slancio, poi il salto del muro. A 35 anni dalla caduta del simbolo di divisione della Germania, Berlino proverà a superare già a giugno la barriera dei circa 12 milioni 886mila arrivi registrati nel 2023 (+15,9% sul 2022) e dei quasi 29 milioni 590mila pernottamenti (+11,5% sul 2022), dati in sensibile crescita anche quest’anno, ma al di sotto di qualche punto percentuale ancora dai record 2019.

“Grazie alle quattro settimane del Fan Festival indetto in città per gli Europei di calcio - spiega Carlo Carbone, market manager di VisitBerlin - e tenuto conto che la finale si giocherà nel nostro stadio il 14 luglio, siamo certi di poter rafforzare il nostro appeal sul pubblico italiano: lo scorso anno i visitatori dal Belpaese hanno rappresentato il 4° mercato internazionale, con ben 216mila arrivi e oltre 637mila pernottamenti (+23% sul 2022)”.

Dal 14 giugno la Straße des 17. Juni, il viale che conduce all’iconica Brandenburger Tor, ospiterà la più grande porta di calcio del mondo, con promozione di micro-brewery, di tipicità artigianali “crafted Berlin” e di siti verdi per nuotare, offrendo anche occasioni per scoprire i luoghi culto della musica techno. L’autunno lascerà spazio alla memoria: fra le tante celebrazioni per il 35° anniversario della Mauerfall, una mostra interattiva allestita all’aperto con le foto del tempo scattate dai cittadini.