Berlino, riflettori puntati sull’offerta culturale

Berlino cala tutti i suoi assi in vista della stagione estiva. Secondo il recente studio ‘Europe’s Best Cities’, la città si conferma ancora una volta tra le tre metropoli più attraenti d’Europa. A 36 anni dalla caduta del muro, la capitale tedesca si mostra come una metropoli creativa e dinamica dove si fondono passato, presente e futuro.

Nel 2025 e 2026, Berlino si presenta ancora una volta come palcoscenico di esperienze particolari: eventi culturali internazionali, architettura iconica, nuove esperienze gastronomiche a oltre 200 metri d’altezza e primati mondiali nel mondo dell’intrattenimento e dello sport.

La celebre Isola dei Musei, nel cuore di Berlino, festeggia nel 2025 i suoi 200 anni con un programma celebrativo pluriennale ricco di eventi iniziato il 1 giugno con un grande festival all’aperto in occasione della Giornata del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. In estate, il Kolonnadenhof si trasformerà in una Kolonnaden Bar con numerosi eventi culturali.

Da luglio, la Collezione di Antichità presenterà la mostra ‘Fondamenta dell’antico. Il primo museo di Berlino’, seguita a novembre dall’esposizione ‘Miti scolpiti. Göbeklitepe e il mondo degli ultimi cacciatori’. La rassegna celebrativa durerà cinque anni, mettendo ogni anno al centro uno dei cinque musei. Nel 2026 sarà la volta della Alte Nationalgalerie.

Tra gli eventi clou, la riapertura parziale del museo di Pergamo nella primavera 2027 (riapertura dell’ala nord). Seguiranno il Neues Museum nel 2028, il Bode-Museum nel 2029 e il 2030 vedrà il gran finale per tutta l’isola dei musei.

Dall’8 al 15 novembre infine, Berlino ospiterà la prima edizione della Berlin Freedom Week, una nuova settimana di eventi su libertà, democrazia e diritti umani.