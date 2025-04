Non sono ancora note le cause del blackout che dal primo pomeriggio sta interessando la Spagna e diverse aeree del Portogallo e del Sud della Francia. Il down elettrico ha mandato in tilt i servizi di trasporto ferroviario, le metropolitane e gli aeroporti.

Secondo i primi aggiornamenti, la circolazione ferroviaria è attualmente sospesa in tutta la Spagna, mentre si registrano ritardi e disservizi negli aeroporti di Madrid e di Lisbona. Ferme anche le metropolitane a Madrid e a Barcellona.

Altri disagi, riporta Corriere.it, si registrano a Barcellona, Siviglia, Valencia e Pamplona.

Gli interventi

Per risolvere l’emergenza, il Governo spagnolo ha convocato una riunione per coordinare gli interventi e le operazioni di ripristino della corrente elettrica.

Da parte sua, l’operatore spagnolo Red Electica - che gestisce la rete elettrica del Paese - ha fatto sapere che “si stanno analizzando le cause e si stanno utilizzando tutte le risorse per risolverlo”.

Si indaga anche su un possibile attacco informatico.