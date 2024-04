BLS dedica al Sempione il nuovo Trenino delle Alpi

Si chiama MIKA al Sempione ed è il nuovo Trenino Verde delle Alpi di BLS, che ha dedicato tre convogli al territorio del Sempione, una scelta colma di significato che vuole evidenziare l’importanza della linea per il turismo e l’economia locale.

“Con l’inaugurazione dei nuovi treni facciamo un ulteriore passo nello sviluppo del servizio BLS che intende rafforzare il traffico transfrontaliero e dare impulso a un turismo regionale sostenibile” commenta Daniel Schafer, ceo di BLS.

I MIKA sono gli elettrotreni più moderni della flotta. Offrono più spazio rispetto ai mezzi finora in servizio su questa linea, sono configurati con prima e seconda classe e dispongono di una zona bistrot. Inoltre, rappresentano un tassello fondamentale dell’offerta turistica e dunque un modo per consentire ai visitatori di esplorare montagne, laghi e città, in un indimenticabile itinerario panoramico attraverso il cuore delle Alpi Svizzere da Domodossola a Berna.