BLS e il Trenino Verde delle Alpi, programmi e servizi

BLS ha recentemente inaugurato MIKA, nuovo modello di treno ‘Trenino Verde delle Alpi’, che va ad arricchire la flotta soddisfacendo le esigenze dei viaggiatori in termini di tecnologia, comfort e design. Caratterizzato da comodi sedili sia in prima sia in seconda classe, dotato di spaziose zone multifunzione, grandi finestre panoramiche e una zona bistrot, MIKA porta i viaggiatori italiani in partenza da Domodossola alla scoperta dell’Oberland Bernese.

“La BLS promuove il Trenino Verde delle Alpi tramite i rivenditori ufficiali: Girod Viaggi, Adrastea e Girasole - spiega Ilona Ott, responsabile rapporti Italia mobilità viaggiatori BLS AG - Trenino Verde delle Alpi -. Proponiamo, inoltre, fam trip alle adv che sono interessate a conoscere da vicino questo itinerario grazie anche alla collaborazione con Svizzera Turismo Italia”.

Il Trenino Verde delle Alpi propone un’avventura nelle regioni del Cantone Vallese e del Cantone di Berna e mette a disposizione dei passeggeri innovativi strumenti digitali come i podcast, fruibili gratuitamente su Loquis, e la virtual reality per avere un’anteprima degli scenari che si palesano durante il tour.

Un’offerta che, come sottolinea Ott, si rivolge primariamente a gruppi o individuali come famiglie, coppie, pensionati e amici.

“Le varie tappe invitano a fermarsi e a vivere esperienze indimenticabili - conclude Ott -. Grazie alla carta giornaliera BLS Trenino Verde, disponibile anche per 2 giorni, è possibile salire e scendere dal treno ed effettuare l’escursione in battello sul lago di Thun”.