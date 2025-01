Bolivia, 28 milioni per il piano ‘200 años, 200 destinos’

Al via in Bolivia il programma ‘200 años, 200 destinos’, promosso dal Ministero dello Sviluppo Produttivo ed Economia plurale con un investimento di quasi 28 milioni di euro.

In occasione del bicentenario dello Stato Plurinazionale della Bolivia, quest’anno il Paese sudamericano certificherà 200 sue destinazioni turistiche affinché ispirino la nuova campagna promozionale Bolivia te espera, invitando a una diversificazione dei flussi di visita per l’intero territorio.

“Con 1 milione 962mila arrivi internazionali contro i 2 milioni 197mila del 2023 - ha spiegato Hiver Flores Torrez, viceministra del Turismo - il 2024 ha patito una contrazione dovuta alla crescita dei costi di collegamento aereo diretto, ma segnali positivi giungono dagli accessi via terra e dagli scali alternativi di Lima in Perù e Santiago in Cile: l’Italia, 5° mercato europeo, è infatti tornata a crescere con oltre 9mila arrivi (sugli 8.700 del 2023), tendendo inoltre a spingersi al di là delle tradizionali destinazioni di La Paz e del Salar de Uyuni, a favore del dipartimento di Santa Cruz nell’estremo oriente del Paese”.