I Caraibi si stanno preparando a uno dei cicli di sviluppo alberghiero più significativi degli ultimi anni, con il 2026 che si profila come un anno cruciale per l'apertura di nuovi resort, debutti di brand e espansioni su più isole. Dalle strutture di lusso sulla spiaggia alle ville e boutique hotel fino ai resort all-inclusive pensati per le famiglie, sviluppatori e grandi marchi alberghieri stanno dimostrando rinnovata fiducia nella crescita a lungo termine del turismo nella regione.

Secondo gli analisti del settore, il programma di nuovi progetti riflette non solo la ripresa della domanda proveniente da Nord America ed Europa, ma anche un cambio strategico verso viaggiatori di fascia alta, soggiorni più lunghi e un turismo esperienziale.

Turks & Caicos emerge come il mercato più attivo della regione per il 2026, in particolare lungo Grace Bay, già una delle spiagge più ambite dei Caraibi. Tra i progetti più importanti, spicca l'Andaz Turks & Caicos a Grace Bay, che aprirà a maggio 2026. Sarà il primo hotel Andaz dei Caraibi e offrirà circa 59 camere e 74 residenze con un forte focus su benessere, design e vita sulla spiaggia. Anche IHG sta espandendo la sua presenza nella destinazione. L'Hotel Indigo Grace Bay, un resort in stile boutique con circa 56 camere, è previsto per il 2026, mentre il Kimpton Turks & Caicos Oceanfront Resort aggiungerà quasi 200 camere di lusso, ristoranti, piscine e una spa completa al segmento di alta gamma dell’isola. Nel settore del turismo per famiglie, Beaches Turks & Caicos sta ampliando l'offerta con il nuovo Treasure Beach Village, che aggiungerà oltre 100 suite, insieme a nuovi ristoranti, intrattenimento e attrazioni per famiglie, rafforzando l'appeal della destinazione per i viaggi multigenerazionali.

A Saint Lucia, la crescita è più selettiva ma altrettanto strategica. Bay Gardens Resorts prevede di aprire Sapphire Sands Villas nel 2026 sulla spiaggia di Reduit Bay. Questo sviluppo esclusivo offrirà ville di lusso con piscine private e servizi personalizzati, rispondendo alla crescente domanda di sistemazioni in stile villa per viaggiatori facoltosi.

Anche Porto Rico sta rafforzando la sua offerta di lusso con l'apertura del Four Seasons Resort and Residences Puerto Rico nel 2026. Situato all’interno di una vasta riserva naturale costiera, il resort includerà circa 139 camere e ville, strutture benessere e spazi per eventi di alto livello.