Brand Usa: il ceo Dixon lascia e torna a guidare Nyc Tourism + Conventions

Cambi al vertice di Brand Usa, l’organizzazione di destination marketing degli Stati Uniti. Todd Davidson, neo eletto presidente del consiglio di amministrazione giovedì 27 agosto ha annunciato che il presidente e ceo Fred Dixon ha deciso di lasciare il proprio incarico a partire dal 13 novembre, per tornare alla guida di Nyc Tourism + Conventions.

“Ringraziamo Fred per la straordinaria leadership dimostrata in questi oltre due anni e per il significativo contributo che ha saputo dare a Brand Usa durante il suo mandato” ha dichiarato Todd Davidson aggiungendo che “la missione di Brand Usa, volta a promuovere e incrementare i flussi turistici internazionali verso gli Stati Uniti, è oggi più importante che mai e l’organizzazione affronta questa fase di transizione da una posizione di solidità“.

Dixon continuerà a guidare Brand Usa fino al 13 novembre, garantendo continuità all’organizzazione e sarà ancora in carica quando dal 28 settembre al 1 ottobre, ad Amsterdam ci sarà l’annuale Travel Week rivolta a operatori e media di Europa e Regno Unito.