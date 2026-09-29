“Il domani inizia oggi”. Così Fred Dixon, presidente e ceo di Brand Usa, ha inaugurato ieri ad Amsterdam i lavori dell’ottava Brand Usa Travel Week U.K. & Europe 2026, che, come da tradizione, riunisce espositori, buyer, e rappresentanti dei media di 17 paesi europei per confrontarsi sul presente e sul futuro delle destinazioni turistiche statunitensi.

Questa è la prima edizione ospitata nella capitale dei Paesi Bassi, dopo anni di convention a Londra, ma a quanto pare il board di Brand Usa ha deciso di tornare sui suoi passi perché ha annunciato che la prossima Travel Week destinata al mercato europeo e del Regno Unito sarà di nuovo sulle sponde del Tamigi dal 18 al 21 ottobre 2027, nella rinnovata sede dell’Olimpia London.

Ad Amsterdam Dixon (che lascerà il suo incarico il prossimo 13 novembre per tornare alla guida di NYC Tourism + Conventions in qualità di presidente e ceo) ha definito la partecipazione all’evento “eccezionalmente forte” e fornito alcuni dati: si prevede che per il prossimo anno i viaggiatori dal Regno Unito e dall'Europa spenderanno oltre 60 miliardi di dollari, generando più di 128 miliardi di impatto economico negli Stati Uniti. Si stima una spesa record di 4.277 dollari per visitatore (esclusa la tariffa aerea), a sostegno di posti di lavoro, aziende e comunità americane.

“La piattaforma America the Beautiful permette ai nostri partner di inserirsi in modo naturale nella campagna promozionale e di contribuire a portarla sul mercato. Come parte del nostro business plan, continuiamo a dare ai viaggiatori la chiarezza e la fiducia necessarie per scegliere gli Stati Uniti. La nostra iniziativa Get Facts, Get Going serve a fare chiarezza, inoltre, distinguendo i fatti dalle informazioni errate sulle politiche di ingresso e sui visti” dice Dixon.

E infine numerose novità sui collegamenti: “La capacità è in linea con l'anno precedente, con 49 milioni di posti e 379 rotte non-stop verso gli Stati Uniti. L'elenco delle destinazioni statunitensi con servizio diretto dall’Europa si è ampliato. Delta introdurrà il primo volo Parigi-Austin a marzo, Alaska Airlines avvierà il servizio Parigi-Seattle e United Airlines annuncerà una significativa espansione estiva, con nuovi servizi da Tolosa a Washington D.C., e da Lussemburgo, Marsiglia, Valencia, Catania e altre città verso Newark”.