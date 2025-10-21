Si è aperta a Londra la 7° edizione della Brand Usa Travel Week U.K. & Europe. L’evento mette in contatto le destinazioni statunitensi con i principali buyer e media provenienti da 20 Paesi e rappresenta un pilastro della strategia di destination marketing a stelle e strisce. L’edizione di quest’anno, presentata dai partner dell’Atlantic Joint Business (British Airways, American Airlines, Finnair, Aer Lingus, Iberia e Level), accoglie quasi 900 delegati tra operatori, media, fornitori e destinazioni, per quattro giorni di incontri. Dall’Italia sono giunti una ventina di rappresentanti dei maggiori tour operator.

Secondo i dati del National Travel and Tourism Office, il nostro Paese rappresenta il nono mercato su scala globale. Ad agosto gli arrivi dall’Italia con Esta sono stati 2025 quasi 200mila (+4,9% rispetto al 2024) e nel periodo gennaio-agosto quasi 813mila (+7,4%). “Gli Stati Uniti restano la principale destinazione internazionale per i viaggi a lungo raggio nel mondo, a testimonianza del fascino intramontabile delle nostre destinazioni”, ha dichiarato Fred Dixon, presidente e ceo di Brand Usa. “Il successo della Brand Usa Travel Week U.K. & Europe ha posto solide basi per un’espansione globale. Siamo entusiasti di portare questa piattaforma in nuove regioni e di rafforzare le relazioni con i partner commerciali e i media in tutto il mondo”.