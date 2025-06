“Nessun luogo è come il Brasile”, è questo il nuovo slogan della campagna promozionale multilingue lanciata per l’Europa da Embratur.

“Ci sono tanti Brasili, non uno solo, e quest’anno abbiamo deciso di promuoverli facendoli scoprire attraverso viaggi tematici che puntino soprattutto sull’autenticità dei luoghi e le emozioni che possono regalare”, ha dichiarato Lilas Nascimento, nuova manager business development per l’Europa del tourist board.

Per questo motivo è stata presentata la nuova piattaforma ‘Feel Brasil’, che offre una panoramica generale sul Paese attraverso 101 proposte di esperienze autentiche. Tra tutte, particolare attenzione quest’anno viene data ai siti Unesco. Sono 30 in Brasile, tra cui 15 patrimoni culturali sparsi in 10 Stati, e 8 patrimoni naturali.

Dalle bellezze coloniali dei centri storici di Salvador o di Goias, alle linee moderne di Brasilia o della città giardino di Pampulha, passando per le pitture rupestri della serra di Capivara e per le delizie culinarie dello stato di Minas Gerais.

“Conoscere tutto il Brasile è difficile – ha concluso Lilas Nascimento -. Per questo abbiamo lanciato online anche un nuovo programma ‘Brasil Travel Specialist’, per la formazione degli agenti di viaggi. A breve sarà disponibile anche in italiano”.