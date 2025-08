Pentacampeon nel calcio e ora pure nel luxury. Dopo aver messo a segno un +49,7% di arrivi internazionali nei primi cinque mesi (pari a 4,8 milioni di visitatori, contro i 3,2 dell’analogo periodo 2024), il Brasile conquista anche la corona di destinazione high-end del Sudamerica, nonché fra le più desiderate al mondo dai turisti altospendenti.

“Con una crescita media del 30% - ha dichiarato Marcelo Freixo, presidente di Embratour - i dati di questi mesi continuano a essere estremamente positivi e contiamo di chiudere l’annata col record storico di 8 milioni di visitatori internazionali: ben oltre, dunque, i 6,9 milioni previsti dagli obiettivi del piano nazionale”.

I perché del successo

Ad alimentare il successo verdeoro stanno contribuendo diversi fattori, secondo i dati del Ministero del Turismo brasiliano: la nuova immagine del Paese comunicata a livello internazionale dal presidente Lula e dai rappresentanti dei singoli Stati federati, la stabilità geopolitica dell’America Latina, ma anche la forte espansione del network di collegamenti aerei da parte di Latam, Gol e Azul, favorita dal dinamismo dell’economia nazionale.

Non a caso l’ultimo rapporto dell’ILTM Latin America, svoltosi quest’anno a San Paolo, ha attestato una crescita di oltre il 15% del mercato luxury brasiliano, grazie alla richiesta di esperienze esclusive come le spedizioni in Amazzonia o verso le nuove “boutique farms”, unite fra loro in tour enogastronomici che mettono in contatto con i più rinomati chef del Paese. “I visitatori luxury odierni trovano nel Brasile la perfetta combinazione di cultura e avventura - ha spiegato Cristiano Crix, specialista FlyPremium - inducendo a lanciare di continuo nuove rotte o prodotti, fra cui incontri con gli indigeni del Pantanal o sorvoli in mongolfiera delle wineries del Sud, mentre l’arcipelago di Fernando de Noronha e il parco nazionale di Lençóis Maranhenses sono considerati ormai top destinations”. Spinti dalla recente nomina del Serra Verde Express come South America’s Leading Luxury Train 2025, nuovi treni per esperienze top level sono inoltre in fase di lancio per tutto il Brasile, a partire dal Rio-Minas Train al San Paolo-Baixada Santista (2,3 milioni d’investimento).