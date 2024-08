Brexit: l’associazione degli agenti di viaggio inglesi in cerca di soluzioni per le frontiere

Abta, l’associazione delle agenzie di viaggi britanniche è alla ricerca di soluzioni per ridurre l’impatto delle nuove regole sulle frontiere tra Uk e Ue alla luce dei nuovi controlli biometrici che entreranno in vigore a novembre.

Il ceo dell’associazione Mark Tanzer, come riporta ttgmedia.com, è in contatto con le autorità per risolvere la questione. Tanzer ha detto di aver accolto con favore l’idea dell’Ue di un ‘lancio morbido’ in 6 mesi.

La soluzione dovrebbe anche velocizzare il passaggio alle frontiere e rendere anche più complicato l’utilizzo di passaporti falsi.

Ma il sistema dovrà andare a regime. E l’Abta vuole evitare le code alle frontiere che potrebbero crearsi prima che il nuovo meccanismo abbia terminato il rodaggio.