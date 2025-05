British Virgin Islands, record di arrivi nel 2024

British Virgin Islands a vele spiegate. ‘Capitale del sailing nei Caraibi’, le 60 isole dell’arcipelago a est di Porto Rico sono di nuovo sulla cresta all’onda, grazie ai tanti progetti di potenziamento e riqualificazione seguiti ai danni dell’uragano Irma nel settembre 2017.

“L’offerta turistica sta evolvendo sempre più verso livelli upscale e luxury - hanno spiegato in visita agli uffici di rappresentanza Aviareps a Milano Natasha Chalwell e Keith Dawson, rispettivamente deputy director of tourism Bvi e public relations manager Bvi - ma, a differenza di altre mete nei Caraibi, intercettiamo anche un’importante domanda di fascia media, potendo contare su un ampio numero di ville per famiglie prese in affitto in media per sette giorni (e con una spesa giornaliera non di rado inferiore ai 200 dollari). Non a caso la stagione 2024 si è chiusa per la seconda volta nella nostra storia con 1,09 milioni di arrivi internazionali, mettendo a segno una crescita del 9,8% sull’annata precedente con 305mila pernottamenti in più e, soprattutto, con un risultato non più visto dal 2016 in poi”.

L’onda lunga del successo, favorito dalla stretta collaborazione col network d’agenzie Virtuoso, non dà segni di cedimento: il primo trimestre 2025 ha registrato oltre 106mila pernottamenti (+6,4%) con circa 40 mila visitatori solo a marzo.