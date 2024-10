Bruxelles, Jone Gandini: “La crescita passa da nuovi target”

Bruxelles si conferma fra le mete prescelte dal turismo italiano e i numeri stanno crescendo. Le performance del nostro Paese sono state infatti superiori rispetto agli altri Paesi europei e la possibilità di registrare un ulteriore incremento è all’ordine del giorno.

Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles, ha spiegato: “I dati relativi al tasso di occupazione delle strutture alberghiere nei primi 3 trimestri del 2024 descrivono un buon andamento, in linea con il tasso di crescita del 2023, che si è chiuso a livello generale con un +13% di arrivi e +15% di pernottamenti, trainato dalla ripresa dei flussi da Cina e Giappone e dalla crescita degli Stati Uniti. L’Italia ha chiuso a +16% di arrivi e +18% di pernottamenti, confermandosi ancora una volta un mercato strategico ad alto potenziale, al primo posto per tassi di incremento rispetto agli altri mercati europei. In particolare, continua a migliorare la performance del leisure, che nel 2023 ha raggiunto il 53% del totale degli arrivi, rispetto al 49% che contraddistingue la media di tutti gli altri mercati di provenienza”.

Le prospettive sono di ulteriore rafforzamento dei risultati anche in relazione l’apertura di strutture alberghiere nei prossimi mesi, a cui si affianca la capacità di Bruxelles di intercettare i trend del momento che contraddistinguono il mercato turistico: “Bruxelles si sta rivelando una valida alternativa alle destinazioni che soffrono di overtourism e per questo è sempre più richiesta dalle agenzie di viaggi e dai tour operator che la inseriscono nella programmazione. Con i suoi molteplici eventi, inoltre, permette ad ogni visitatore di vivere esperienze partecipative in prima persona”.

Tra i segmenti più in fermento si colloca anche quello dei viaggi di istruzione, con particolare riferimento alle scuole superiori, a cui si affiancano borse di studio e programmi specifici predisposti dalle università.