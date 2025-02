Bruxelles tocca il traguardo dei 10 milioni di pernottamenti

Bruxelles non perde appeal sul nostro mercato. “Abbiamo chiuso il 2024 con 10 milioni di pernottamenti – dichiara Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles – e l’Italia si conferma un ottimo mercato, complici i buoni collegamenti diretti operati da Ita Airways, Brussels Airlines e, nel caso di Bari, anche da Transavia. Collegamenti che saranno ulteriormente potenziati da aprile, con l’arrivo di easyJet da Milano Linate e Roma Fiumicino. Il sud, in particolare, ci sta dando grandi soddisfazioni sul fronte leisure e turismo scolastico”.

Accanto agli evergreen di sempre, come Grand Place, Atomium e Quartiere Europeo, Bruxelles offre innumerevoli occasioni per vivere esperienze autentiche e originali. “Puntiamo – prosegue Gandini – ad uno sviluppo turistico ragionato ed inclusivo, promuovendo un’offerta diversificata che valorizzi l’intero territorio, comprese le aree meno frequentate. Questo sforzo mira a distribuire meglio i benefici del turismo, riducendo al contempo la pressione sul centro città”.

Da segnalare, in particolare, gli appuntamenti legati al centesimo anniversario dell’Art Déco, stile architettonico e decorativo che ha lasciato una forte impronta a Bruxelles: per tutto il 2025 sono in programma eventi, mostre e visite guidate nei quartieri che ospitano edifici iconici, come Villa Empain, la Basilica del Sacré-Coeur di Koekelberg e il Palazzo delle Belle Arti.

Focus anche sulle famiglie, con gli immancabili fumetti, a cui visit.brussels dedica lo stand in fiera, caratterizzato dalle gigantografie dei Puffi, alle prese con le altrettanto mitiche fries belghe: da sempre Bruxelles è la patria della nona arte e vanta oltre 100 murales dedicati ai personaggi più celebri della “bande dessinée”, 2 musei specializzati e festival tematici, che offrono attività immersive.