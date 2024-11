Bufera in Francia, Tour Eiffel chiusa per neve

La bufera di neve che ha investito ieri Parigi ha provocato uno degli eventi più rari per il turismo della capitale francese. La Tour Eiffel, uno dei monumenti simbolo della città, è stata chiusa a causa della forte nevicata, e dovrebbe riaprire a partire dalle 13 di oggi.

Così comunica la stessa Tour Eiffel sul suo profilo Instagram, dove trova spazio anche una foto dello spettacolare innevamento del monumento.

La bufera di neve sulla capitale francese ha anche provocato ieri la cancellazione del 10% dei voli sull’aeroporto Charles de Gaulle.

Oltre alla neve, anche il vento ha fatto decidere per la chiusura temporanea del monumento: in alcuni punti del Paese le raffiche hanno superato i 160 chilometri orari, fattore che spiega in gran parte le 235.000 case rimaste senza elettricità, colpite dalla caduta di alberi e rami sulle linee.