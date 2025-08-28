Bulgaria, cresce il consenso tra i turisti italiani

L'Ambasciatore d'Italia a Sofia, Marcello Apicella, ha incontrato il Ministro del Turismo della Repubblica di Bulgaria, Miroslav Borshosh, per esplorare le opportunità di collaborazione bilaterale nel settore del turismo.

L'incontro si è concentrato anche sul negoziato in corso tra il Governo bulgaro e l'Italiana Rcs per ospitare le prime tre tappe del prossimo Giro d'Italia, le cui gare vengono trasmesse in oltre cento Paesi con una audience potenziale di 800 milioni di spettatori.

L'Italia è un mercato molto importante per il turismo bulgaro e nel primo semestre del 2025 in Bulgaria sono stati registrati oltre 101.620 arrivi di turisti dall'Italia (+21,5% rispetto allo stesso periodo del 2024), mentre 153mila bulgari hanno scelto l'Italia per le proprie vacanze, visitando in primo luogo Veneto, Lombardia, Lazio e Toscana.