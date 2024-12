‘C the Unseen’: Chemnitz Capitale europea della cultura 2025

Germania in primo piano nel 2025. Chemnitz sarà infatti Capitale europea della cultura: per l’occasione, la città industriale sassone e 38 città circostanti della Sassonia centrale, dei Monti Metalliferi e della regione di Zwickau presenteranno più di mille eventi e più di 150 progetti e collaborazioni con 40 Paesi.

L’anno di Chemnitz sarà celebrato il 18 gennaio 2025 con un grande festival e molte attività nel centro della città. Con il motto ‘C the Unseen’ i luoghi meno noti saranno riportati in vita e l’invisibile sarà reso visibile, sia per la popolazione locale che per i visitatori dall’estero.

Il programma ufficiale include festival, mostre, spettacoli, concerti, eventi culinari e sportivi. L'anno della Capitale della Cultura si concluderà ufficialmente con l'inizio del mercatino di Natale il 29 novembre 2025.

I visitatori avranno a disposizione numerose opportunità per esplorare i tesori culturali della Germania orientale. Troveranno tradizioni e costumi mantenuti con cura, capolavori architettonici dell'Art Nouveau e della Gründerzeit fino al modernismo della Germania dell'Est e alle reinterpretazioni della storia industriale in alcuni specifici monumenti.