Una caccia al tesoro per esplorare e conoscere l’Estonia, con la sua modernità e le tracce della sua storia. È questa la sfida lanciata quest’anno a professionisti di viaggio, influencer e non solo, dall’Ente del turismo lettone. Si chiama Visit Estonia Treasure hunt e per 5 giorni, dal 15 al 20 giugno, porterà i partecipanti attraverso la capitale Tallinn, le foreste dell’interno, fin sulle spiagge del Baltico. Le squadre, dalla mattina del 16 fino alla sera del 19 giugno, dovranno decodificare gli indizi e andare alla ricerca dei tesori culturali, delle gemme storiche, dei patrimoni gastronomici o paesaggistici dell’Estonia. La giornata finale del 20 sarà invece dedicata alla squadra vincitrice.

Un modo divertente per conoscere una destinazione a 3 ore di volo da noi, che viene presentato per la prima volta in un webinar aperto a tutti gli operatori e realizzato in collaborazione con TTG. L’appuntamento è per il prossimo martedì 18 marzo alle ore 14, online. Nel corso dell’incontro verrà spiegato come funzionerà Visit Estonia Treasure hunt 2025, come iscriversi e verranno fornite tutte le informazioni necessarie alla partecipazione. Per accedere al webinar è necessario registrarsi a questo indirizzo.