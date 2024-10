Sono per lo più Millennials, scelgono la destinazione per una vacanza all’insegna del relax, e Los Angeles e San Francisco sono le loro mete preferite. È questo il profilo del viaggiatore italiano che sogna la California, una componente di clientela che rimane determinante per il Golden State.

Nei primi 8 mesi del 2024 i visitatori italiani sono stati 173.300 e le previsioni per fine anno parlano di 207mila arrivi, ossia un +101% sul 2019.

Cifre in crescita, visto che le stime per il 2025 sono di 225mila italiani, per toccare quota 253mila nel 2028.

Nel 2023, a livello globale, l’Italia ha rappresentato il 17,9% degli arrivi posizionandosi come nono mercato, terzo a livello europeo dopo Francia e Germania.

Focus sulla sostenibilità

A oggi, come spiegano da Visit California, il focus è sulla sostenibilità con la volontà di proporre dei road trip a bordo di veicoli elettrici, spingendo parallelamente sulle esperienze connesse al food. Grande attenzione va anche al segmento lusso. “Insieme al trade ci stiamo concentrando sulla promozione di itinerari 100% in California per trattenere per più giorni i viaggiatori nel nostro Stato - riferiscono -. Attualmente il 41% degli italiani si ferma per 4-7 notti, mentre il 32% per 8-14 giorni”.

A facilitare i flussi verso la California sono indubbiamente i voli diretti. A giugno 2024 la seat capacity è stata di 26.500 posti, e addirittura superiore a luglio e agosto quando ha raggiunto i 27.400 per entrambi i mesi. Il numero di turisti giunti durante l’estate è stato un boost anche per l’economia, tanto che la spesa totale prevista per il 2024 da parte degli italiani si attesta sui 490 milioni di dollari (+102% sul 2019), la quarta più alta nel confronto con i mercati Ue dopo Uk, Francia e Germania. Un incremento ulteriore, da pronostico, si registrerà in futuro con 551 milioni di dollari nel 2025 e 652 milioni di dollari nel 2028.