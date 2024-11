Dal 1 gennaio 2025 l’ingresso in Tunisia sarà consentito solo con il passaporto, con validità residua di almeno tre mesi.

La notizia, come riporta il sito Viaggiare Sicuri della Farnesina, potrebbe complicare l’attività dei tour operator e delle agenzie di viaggi, in quanto fino a oggi per recarsi nel Paese era sufficiente essere in possesso di carta d’identità valida per l’espatrio.

“Fino al 31 dicembre 2024 - si legge sempre su Viaggiare Sicuri - sarà consentito, in via eccezionale, l’ingresso con la carta d’identità valida per l’espatrio, purchè nell’ambito di viaggi di gruppo, organizzati da agenzie di viaggi autorizzate e dietro presentazione della prenotazione alberghiera e dei biglietti di andata e ritorno”.

Non è invece necessario il visto di ingresso, per soggiorni inferiori a 90 giorni.

La fotocopia del documento - aggiunge AnsaMed - non potrà - in nessun caso - sostituire l’originale, nemmeno se si tratta di copia certificata conforme all’originale: diversamente, il viaggiatore si espone al rischio di essere respinto alla frontiera.