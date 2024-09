Canarie, boom di registrazioni di appartamenti turistici

Vera e propria impennata per la registrazione degli appartamenti turistici alle Canarie. E i numeri continuano a crescere.

Come riporta preferente.com l’arcipelago dispone attualmente di 61.170 case vacanza, per un totale di 256.684 posti L’aumento è stato di quasi 92.000 nuovi posti in un solo anno; sono a Tenerife l’aumento è stato di 7.266 unità.

E questo nonostante le autorità abbiamo annunciato l’intenzione di arginare il fenomeno.

Nonostante le nuove misure, che devono ancora arrivare, quest’anno il numero di registrazioni è triplicato. E il Consiglio dell’Isola ha chiesto interventi urgenti.