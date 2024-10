Canarie: migliaia in piazza per protestare contro l’eccesso di turismo

Non si fermano le proteste contro l’overtourism alle Canarie. Ieri, domenica 20 ottobre, in migliaia sono scesi in piazza contro gli eccessi del turismo.

Come riporta hosteltur.com, le proteste si sono svolte con lo slogan “Canarias tiene un límite”. Le manifestazioni si sono svolte in diverse località e nella sola Playa de las Américas a Tenerife si sarebbero radunate 6.500 persone.

La mobilitazione aveva come punto di partenza le richieste avanzate lo scorso 20 aprile, la data delle prime proteste su questo tema, che secondo i manifestanti non sarebbero state accolte e messe in pratica.