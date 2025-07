Una delle perle della Costa Azzurra, Cannes, vieterà l'ingresso alle grandi navi da crociera a partire dal prossimo anno. Il consiglio comunale della città francese ha infatti deciso che dal prossimo anno non potranno più entrare in porto le navi che trasportano più di 1000 passeggeri.

Secondo quanto riporta l’Associated Press, il governo cittadino ha imposto un tetto massimo anche numero di passeggeri che potranno sbarcare in città ogni giorno, fissandolo a 6.000 persone.

“Cannes è diventata una delle principali destinazioni per le navi da crociera, con reali benefici economici - ha dichiarato il sindaco David Lisnard in una nota -. Non si tratta di bloccare le navi da crociera, ma di regolamentare, organizzare e stabilire linee guida per la loro navigazione”.

All'inizio di quest'anno, anche Nizza ha votato per vietare l'ingresso alle navi da crociera con più di 900 passeggeri.