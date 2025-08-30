Cape Town, l’astro nascente del wedding tourism

Cape Town è la meta emergente per matrimoni e lune di miele. Lo deduce Pinterest dai dati del Wedding Report 2025: la città sudafricana segna +47% nelle ricerche di mete per la luna di miele.
Che si tratti di viaggi slow, d’avventura, storici o relax, diversi specialisti di viaggi su misura si sbizzarriscono nel presentare itinerari pensati appositamente per gli sposi.
CartOrange suggerisce un on the road con partenza da Cape Town da abbinare alla Panorama Route, alle Winelands o a un glamping nel Kruger, mentre Territori Africa include tutti i luoghi simbolici del Paese in un unico tour, penisola del Capo compresa.
Idee per Viaggiare accompagna gli sposi lungo il Sudafrica autentico nell’itinerario che tocca Cape Town, Johannesburg, fly and drive del Blyde River Canyon e del Kruger e scambio con i locali nelle township nei dintorni di Phalaborwa.