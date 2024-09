Caribbean Travel Marketplace nel 2025 ad Antigua e Barbuda

Antigua e Barbuda saranno la sede della 43esima edizione del Caribbean Travel Marketplace, che si terrà nel 2025.

La sede per l’evento, in programma dal 18 al 22 maggio, è stata scelta dalla Caribbean Hotel and Tourism Association. La scelta è stata presa anche alla luce dei risultati delle mete in questione sul fronte turistico.

“Quest’anno il paese ha registrato un aumento del 16% negli arrivi - spiega Colin C. James, ceo di Antigua e Barbuda Tourism Authority -, superando i livelli record del 2019 e diventando un punto di riferimento per il turismo e gli investimenti internazionali”.

La conferenza prevede fino a duemila partecipanti e rappresenta “un’opportunità incredibile per la nostra nazione di mettersi in luce davanti ai leader del settore - sottolinea Craig Marshall, presidente dell’Antigua and Barbuda Hotels & Tourism Association -, ai potenziali investitori e agli stakeholder chiave del settore turistico globale”.