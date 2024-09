Case vacanza, in Grecia sgravi per chi passa al lungo termine

La guerra agli affitti brevi si allarga a macchia d’olio in tutti i Paesi e anche la Grecia prende posizione per cercare di limitare i danni sulle comunità locali.

L’ultima notizia, riportata dal Sole 24 Ore, riguarda il provvedimento messo in atto dal governo greco, che concederà uno sgravio fiscale di tre anni ai proprietari di casa che convertiranno i loro contratti di locazione da affitti a breve termine in affitti a lungo termine.

L’iniziativa rientra tra le misure volute dal governo di Nea Dimokratia per sostenere cittadini nella ricerca dell’alloggio. Nei giorni scorsi il premier Kyriakos Mitsotakis aveva già spiegato che in tre distretti centrali di Atene (Koukaki, Plaka e Exarchia) verranno sospesi i permessi per stipulare nuovi contratti di locazione a breve termine per tutto il 2025.