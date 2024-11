Le proteste in Europa causa overtourism sono state diverse e il turismo è finito nell’occhio del ciclone. “Possiamo dire che il settore sia diventato quasi un problema sociale - spiega Miguel Sanz Castedo, managing director di Turespaña e presidente della European Travel Commission -. Adesso serve fare un passo oltre il semplice parametro connesso al numero di visitatori, parlando piuttosto di altri Kpi ricordandoci che la travel industry crea posti di lavoro, ricchezza, infrastrutture e molto altro”.

La sfida, dunque, è focalizzarsi su una migliore gestione del turismo, partendo dal presupposto che il famoso overtourism colpisce in realtà solo una manciata di destinazioni e per poche settimane l’anno. Pertanto, come contrastare il fenomeno? “Bisogna vendere la bassa stagione così da spalmare i flussi su tutto l’anno. Inoltre, è indispensabile mettere a fuoco il concetto di sostenibilità, in quanto sempre più i viaggiatori vogliono conoscere in che modo impattano sui luoghi che visitano rendendosi protagonisti di un cambiamento in positivo”.