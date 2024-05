Cicloturismo, slow trails e slow food: la Carinzia ha un nuovo volto

In sella o a piedi per scoprire le tre anime della Carinzia. Grazie ai suoi 20 Slow Trails lacustri, convergenti in un Gran Tour dei laghi da 420 chilometri, la regione più meridionale dell’Austria è riuscita a fondere esperienze attive e conoscenza dell’eredità culturale germanica, slovena e italica.

Una formula sostenibile e dinamica che piace sempre più ai visitatori italiani, i cui 5mila 139 arrivi di marzo hanno fatto registrare una crescita del 21,9% sul corrispettivo periodo 2023, analogamente a quanto rilevato sul fronte pernottamenti (9.816, +21%).

Si consolida infatti la tendenza tricolore a presidiare pure i mesi di bassa stagione, rappresentando un buon 5,8% degli arrivi internazionali primaverili (5° mercato assoluto). “Sono segnali di come gli italiani stiano entrando pienamente nel Lebensgefühl austriaco - osserva Elke Maidic, marketing manager Kärnten Werbung -, quel sentimento della vita che si lega indissolubilmente ai piccoli piaceri della quotidianità. A questo sta contribuendo il legame degli itinerari con i primi undici villaggi Slow Food fra le valli Gaital e Lesachtal, celebrati anche nelle Giornate della Cucina Alpe-Adria dal 5 al 22 settembre”.