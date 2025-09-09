Cina: 9,3 miliardi di dollari per l’Alta velocità sullo scalo di Shangai

La Cina vuole collegare l’aeroporto di Shangai alla rete ferroviaria Alta velocità. La Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme ha dato il via libera al progetto, che richiederà un impegno di 9,3 miliardi di dollari.
Come riporta travelmole.com La linea, lunga 222,8 km, collegherà Shanghai Est, una nuova stazione in costruzione vicino all’aeroporto di Pudong, a Hangzhou in soli 40 minuti.
La Ndrc ha inoltre approvato la costruzione di una linea di 234,5 km sulla ferrovia Sichuan-Tibet.
Inoltre il mese prossimo inizieranno i lavori sulla linea Yining-Aksu nello Xinjiang, una regione al confine con l’Asia centrale. La linea elettrificata a binario unico di 794 km richiederà sei anni di costruzione.