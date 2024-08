Quali sono le località turistiche più affollate d'Europa? Ma soprattutto, come si può calcolare la densità di affollamento di un luogo? In tempi di discussione sull'overtourism, la City DNA Report ha provato a dare una risposta, mettendo in relazione il numero di pernottamenti e quello di residenti. I risultati danno alcune conferme ma smentiscono anche alcuni luoghi comuni.

Al primo posto infatti, si piazza il piccolo villaggio turistico spagnolo di Lloret de Mar. La località della Costa Brava ha un rapporto tra turisti e residenti del 128%, che la rende la meta indiscussa del sovraffollamento. Al secondo posto un'altra sorpresa, la tranquilla cittadina croata di Obatija, 10 mila abitanti e oltre 12 mila posti letto, per un rapporto del 126%.

Le italiane

La prima conferma alle nostre sensazioni arriva solo con il terzo posto di Venezia, prima tra le grandi città, ma con un rapporto di sovraffollamento decisamente inferiore, pari cioè al 36%. Per trovare un'altra località Italiana dobbiamo scendere al 21esimo posto con Verona. Roma segue al 22esimo, poi Padova al numero 33, Bologna al 60esimo posto, poi Vicenza, Genova e Torino. Queste le uniche città nostrane nei primi 117 posti presi in esame dal report.

Nella top ten figurano invece 3 città spagnole, Porto e Lisbona per il Portogallo e 2 per la Croazia in cui figura anche Spalato. Tra le curiosità abbiamo anche la tranquilla città austriaca di Mozart, Salisburgo, al settimo posto e il medievale villaggio Belga di Bruges al nono posto. Dal sovraffollamento non si salva neanche il turismo religioso. Chiude infatti la lista dei 10 luoghi più affollati d'Europa, il santuario dei camminatori, ovvero Santiago de Compostela.