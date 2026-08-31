Controlli alla frontiera per la Spagna, Meloni decide per la proroga

La decisione era già nell’aria e ora è arrivata la conferma: il Governo ha deciso di prorogare di 15 giorni i controlli alla frontiera aerea e navale con la Spagna. Tutti i passeggeri di Paesi terzi in arrivo con voli e navi da scali spagnoli dovranno, dunque, continuare ad esibire i documenti.

“La decisione è stata assunta - scrive il Viminale in una nota - in linea con l’analisi effettuata dal Comitato analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere, in ragione del permanere degli elementi di valutazione che erano stati alla base della loro reintroduzione lo scorso primo agosto, ma al contempo anche tenendo conto delle iniziative già avviate dalla Spagna, insieme all’Unione europea, affinché in quell’area la situazione possa avviarsi a una prossima normalizzazione”.

Come spiega Repubblica la decisione è stata presa sulla base della valutazione tecnico-politica del governo, giunto alla conclusione che la situazione nell’exclave spagnola di Ceuta non sia affatto sotto controllo. A Ceuta ci sono ancora almeno 5.000 persone e, secondo la valutazione del ministro dell’Interno Piantedosi, la gran parte di loro non è stata identificata e tra di loro potrebbero celarsi terroristi di matrice jihadista.

Le valutazioni alla base del provvedimento di proroga sono state comunicate da Piantedosi, al suo omologo spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, nel corso di quello che il Viminale definisce “un costruttivo confronto telefonico”.