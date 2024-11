Cop 29, accordo storico per il turismo

Si è parlato anche di turismo alla Cop 29 di Baku. Per la prima volta il summit ha ospitato il Tourism Day, una ministeriale interamente dedicata al settore, culminata con l’approvazione di un accordo storico: la Declaration on Enhanced Climate Action in Tourism.

Si tratta, riporta traveldailynews.com, di un documento con cui oltre 50 Paesi si impegnano a mitigare l’impatto dei cambiamenti climatici sull’industria del turismo, nonché a promuovere attivamente strategie di adattamento e rigenerazione climatica.

Un passo storico, che sancisce il riconoscimento ufficiale da parte dei leader dei settori pubblici e privati dell’emergenza climatica in atto e dell’impatto del settore in termini di emissioni.