Cors'Express apre le prenotazioni per i collegamenti con la Corsica

Un nuovo player di traghetti nel Mediterraneo si affaccia a questa estate 2026. Cors’Express, nuova compagnia marittima ad alta velocità, collegherà Bastia a Roma (Civitavecchia), Livorno e Genova a bordo di una nave in grado di ospitare fino a 220 passeggeri. La compagnia annuncia in un nota alla stampa di aver aperto le prenotazioni online. Cors'Express, prosegue la comunicazione della compagnia, offrirà collegamenti rapidi e diretti con tempi di traversata compresi tra circa 2 e 3 ore.

Tra le linee proposte, in particolare il collegamento Bastia – Civitavecchia (Roma) costituisce la novità sul mercato. Cors'Express diventa infatti la sola compagnia marittima a proporre un collegamento rapido e diretto tra la Corsica e Roma.