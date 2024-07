Costa Azzurra fra le mete più gettonate per l’estate. E’ quanto emerge dai dati diffusi dall’Osservatorio del Turismo della Costa Azzurra France Tourisme.

In dettaglio, l’occupazione complessiva degli alberghi è stimata all’81% a giugno, allo stesso livello del 2023, supportata da eventi business come il Lyons di Cannes e sportivi come l’Ironman 70.3 di Nizza. I pernottamenti sono leggermente aumentati a causa della crescita dell’offerta con l’apertura di nuovi alberghi. E l’aumento dei prezzi consente anche al RevPar di aumentare del 14%.

Le prospettive per l’estate 2024 sono eccellenti, soprattutto grazie ad un aumento significativo delle prenotazioni delle linee aeree internazionali. Al 23 giugno, come si legge su Montecarlonews, queste prenotazioni registrano un aumento del 17% rispetto all’anno precedente per il periodo luglio-settembre, dato rivisto riseptto al +15% al 7 luglio.

Questa crescita è principalmente guidata dal Nord America, che ha registrato un aumento delle prenotazioni del 35%, seguito dal Medio Oriente, dall’Asia meridionale e orientale, dall’Europa occidentale, dall’Asia meridionale e dall’Europa meridionale.

La clientela nazionale mostra invece un calo post-Covid con le prenotazioni aeree estive, escluse le low cost, che registrano una diminuzione del 17%. Ottima l’occupazione media degli alberghi della costa nella prima metà di luglio, che ha raggiunto l’85%, con un aumento di 4 punti rispetto al 2023. A Nizza gli alberghi erano già pieni durante il primo fine settimana di luglio, in particolare con l’hosting del Tour de France. Con l’arrivo del Tour de France il 19 luglio, l’occupazione ha raggiunto il 90%.

Si prevede che l’occupazione media nei mesi di luglio e agosto in tutta la Costa Azzurra aumenterà leggermente rispetto all’estate 2023, intorno all’85%.