Costa Rica, la nuova strategia promozionale nasce con l’AI

Il Costa Rica si rinnova con una nuova strategia promozionale per il prossimo decennio, ridisegnando la propria brand identity servendosi dell'intelligenza artificiale, e diventando così il primo Paese al mondo ad aver optato per il supporto dell'AI per modellare la propria Vision 2035.

Un lavoro condotto in tandem con Bloom Consulting, che all'esito dell'analisi di numerose quantità di dati ha permesso di valutare il sentiment sulla destinazione, nonché di rilevare una serie di tendenze emergenti utili per il posizionamento del Paese.